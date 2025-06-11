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Галатасарай готує пропозицію Наполі щодо Осімхена

Олександр Булава — 11 червня 2025, 10:42
Галатасарай готує пропозицію Наполі щодо Осімхена
Віктор Осімхен
IMAGO

Галатасарай хоче підписати на постійній основі нападника Наполі та збірної Нігерії Віктора Осімхена.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

26-річний гравець є пріоритетним підписанням для турецького клубу на літнє трансферне вікно. Галатасарай готовий зробити офіційну пропозицію, щоб підписати Осімхена.

Нападник сезон-2024/25 на правах оренди провів саме за Галатасарай, де у 41 матчі за стамбульський клуб забив 37 голів та віддав 8 результативних передач. Контракт форварда із Наполі діє до літа 2026 року.

Напередодні Наполі домовився з Аль-Хілялем щодо трансферу нігерійця, сума якого мала скласти 75 мільйонів євро. Проте сам Осімхен після тривалих роздумів вирішив відхилити пропозицію із Саудівської Аравії, яка могла приносити йому 35 мільйонів євро на рік.

Напередодні повідомлялося, що Наполі має намір посилити склад команди Антоніо Конте хавбеком Мілана та збірної США Юнусом Муса.

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