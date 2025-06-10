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Чемпіон Футбол

Наполі веде переговори з Міланом про трансфер гравця збірної США

Олексій Погорелов — 10 червня 2025, 21:41
Юнус Муса
Юнус Муса
IMAGO

Наполі має намір посилити склад команди Антоніо Конте хавбеком Мілана та збірної США Юнусом Муса.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Згідно з джерелом, чинний чемпіон Італії вже веде переговори з "россонері". Повідомляється, що Конте подобається кандидатура 22-річного американця, який у свою чергу також хоче приєднатися до неаполітанців.

Особисті умови контракту не мають стати проблемою – переговори між клубом та гравцем перебувають на завершальній стадії.

Юнус Муса приєднався до Мілана влітку 2023 року, перейшовши з Валенсії за 21,2 мільйона євро. За ці два сезони півзахисник зіграв у 80 матчах, у яких відзначився п'ятьма асистами. Transfermarkt оцінює футболіста в 22 мільйони.

Раніше стало відомо про зрив переговорів між Міланом та Челсі щодо переходу Майка Меньяна.

Мілан Наполі Чемпіонат Італії, Серія А Збірна США з футболу Юнус Муса

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