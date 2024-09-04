Галатасарай зацікавлений у трансфері ключого гравця Манчестер Юнайтед

Турецький Галатасарай близький до трансферу бразильського півзахисника Манчестер Юнайтед Каземіро.

Про це повідомляє турецький журналіст Алі Наджі Кучук.

Перехід може відбутися найближчим часом на правах оренди. Наразі сторони ведуть переговори про оренду 32-річного футболіста.

У поточному сезоні на його рахунку чотири матчі за МЮ, в яких він не відзначився результативними діями.

Galatasaray orta saha hattını da güçlendirmek istiyor…



Juventus’ta forma giyen McKennie için girişimler sürüyor…



Orta saha hattı için temas kurulan oyuncular arasında Casemiro da var…



Galatasaray, Casemiro’yu 1 yıllığına kiralamak için Manchester United ile görüşme… — Ali Naci Küçük (@AliNaciKucuk) September 3, 2024

Зазначимо, що перехід Каземіро може стати другим гучним трансфером турецького клубу. Напередодні Галатасарай досяг принципової домовленості з Наполі щодо підписання нігерійського нападника Віктора Осімхена.

Нагадаємо, турецький клуб є суперником київського Динамо в основному етапі Ліги Європи. Матч команд відбудеться у передостанньому турі — 21 січня.