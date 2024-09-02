Галатасарай домовився з Наполі про трансфер Осімхена

Галатасарай досяг принципової домовленості з Наполі щодо трансферу нігерійського нападника Віктора Осімхена.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Перехід відбудеться на правах оренди без права викупу. Турецький клуб буде покривати 9 з 10 млн євро заробітної плати 25-річного форварда.

Напередодні неаполітанці виключили гравця із заявки на сезон Серії А. Осімхен у минулому сезоні забив 17 голів та віддав 4 асисти за 32 матчі в усіх турнірах.

🔴🟡🇳🇬 Galatasaray have agreed to cover €9/10m as salary of Victor Osimhen until the end of the season.



Loan deal agreed with Napoli does NOT include any buy option/obligation clause.



Mission in Napoli to get Victor’s green light. pic.twitter.com/8GmAs6LmpO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2024

Раніше повідомлялося, що у підписанні нігерійця зацікавлений Аль-Ахлі та лондонський Челсі.