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Галатасарай домовився з Наполі про трансфер Осімхена

Олександр Булава — 2 вересня, 17:55
Галатасарай домовився з Наполі про трансфер Осімхена
Віктор Осімхен
Getty Images

Галатасарай досяг принципової домовленості з Наполі щодо трансферу нігерійського нападника Віктора Осімхена.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Перехід відбудеться на правах оренди без права викупу. Турецький клуб буде покривати 9 з 10 млн євро заробітної плати 25-річного форварда.

Напередодні неаполітанці виключили гравця із заявки на сезон Серії А. Осімхен у минулому сезоні забив 17 голів та віддав 4 асисти за 32 матчі в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що у підписанні нігерійця зацікавлений Аль-Ахлі та лондонський Челсі.

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