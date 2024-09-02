Галатасарай домовився з Наполі про трансфер Осімхена
Віктор Осімхен
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Галатасарай досяг принципової домовленості з Наполі щодо трансферу нігерійського нападника Віктора Осімхена.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Перехід відбудеться на правах оренди без права викупу. Турецький клуб буде покривати 9 з 10 млн євро заробітної плати 25-річного форварда.
Напередодні неаполітанці виключили гравця із заявки на сезон Серії А. Осімхен у минулому сезоні забив 17 голів та віддав 4 асисти за 32 матчі в усіх турнірах.
Раніше повідомлялося, що у підписанні нігерійця зацікавлений Аль-Ахлі та лондонський Челсі.