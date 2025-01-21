Ярмоленко відзначився ювілейним голом у єврокубках

Півзахисник київського Динамо Андрій Ярмоленко відзначився голом у матчі проти Галатасарая у межах 7 туру Ліги Європи.

Ярмоленко на дальній стійці замкнув передачу Олександра Піхальонка з кутового та скоротив відставання у рахунку (2:3).

Для 35-річного півзахисника цей м'яч став 25-м у єврокубках, також в його активі 21 асист у 104 поєдинках.

Нагадаємо, після шести ігор у ЛЄ підопічні Олександра Шовковського посідають останню сходинку турнірної таблиці, забивши всього один гол. Кияни стали першою командою, яка достроково втратила шанси на вихід у плейоф турніру.