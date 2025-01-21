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Ярмоленко відзначився ювілейним голом у єврокубках

Олександр Булава — 21 січня 2025, 19:09
Андрій Ярмоленко відзначився голом у матчі проти Галатасарая в Лізі Європи
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо

Півзахисник київського Динамо Андрій Ярмоленко відзначився голом у матчі проти Галатасарая у межах 7 туру Ліги Європи.

Ярмоленко на дальній стійці замкнув передачу Олександра Піхальонка з кутового та скоротив відставання у рахунку (2:3).

Для 35-річного півзахисника цей м'яч став 25-м у єврокубках, також в його активі 21 асист у 104 поєдинках.

Нагадаємо, після шести ігор у ЛЄ підопічні Олександра Шовковського посідають останню сходинку турнірної таблиці, забивши всього один гол. Кияни стали першою командою, яка достроково втратила шанси на вихід у плейоф турніру.

Галатасарай Динамо Київ Андрій Ярмоленко

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