Гагарін: Бог суддя тим, хто намагається знецінити вчинок Вернидуба
Віцепрезидент Кривбаса Артем Гагарін засудив тих, хто почав забувати про участь Юрій Вернидуба в російсько-українській війні.
Слова Гагаріна наводить "Український футбол".
"Говорити лише про фартовість (у матчах проти іспанських команд — прим.) буде неповагою до Юрія Миколайовича. В цілому треба сказати, що в нас класний тренер. Людина, яка заслуговує на повагу не тільки як футбольний фахівець, тому що всі стали забувати про 2022 рік, коли Юрій Миколайович, маючи діючий контракт за кордоном, дізнавшись про те, що відбувається тут, повернувся до України та вступив до лав ЗСУ. І, що важливо, не прикривався контрактом та обов’язками перед клубом, а приїхав прямо з матчу Ліги Європи.
Юрію Миколайовичу 58 років, але він тягав снаряди, був такелажником, виїздив на позиції, відпрацьовував по ворожих позиціях, були прильоти і з ворожої сторони, були контузії, були і загиблі побратими. Так співпало, що боронив він нашу країну саме на Криворізькому напрямку, коли ворог був у 50 кілометрах від нашого міста. За все це йому окрема повага і вдячність. А тим, хто намагається знецінити все це, як кажуть: "Бог їм суддя", — сказав Гагарін.
Нагадаємо, на момент початку повномасштабного вторгнення Вернидуб був головним тренером тирапольського Шерифа. Після матчу проти Браги у плейоф Ліги Європи Юрій одразу ж повернувся в Україну та приєднався до лав ЗСУ. Він служив до червня 2022 року, поки не очолив Кривбас.
Сьогодні, 22 серпня, команда Вернидуба зіграє з іспанським Бетісом у плейоф кваліфікації Ліги конференцій.