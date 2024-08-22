Гагарін: Бог суддя тим, хто намагається знецінити вчинок Вернидуба

Віцепрезидент Кривбаса Артем Гагарін засудив тих, хто почав забувати про участь Юрій Вернидуба в російсько-українській війні.

Слова Гагаріна наводить "Український футбол".

"Говорити лише про фартовість (у матчах проти іспанських команд — прим.) буде неповагою до Юрія Миколайовича. В цілому треба сказати, що в нас класний тренер. Людина, яка заслуговує на повагу не тільки як футбольний фахівець, тому що всі стали забувати про 2022 рік, коли Юрій Миколайович, маючи діючий контракт за кордоном, дізнавшись про те, що відбувається тут, повернувся до України та вступив до лав ЗСУ. І, що важливо, не прикривався контрактом та обов’язками перед клубом, а приїхав прямо з матчу Ліги Європи.

Юрію Миколайовичу 58 років, але він тягав снаряди, був такелажником, виїздив на позиції, відпрацьовував по ворожих позиціях, були прильоти і з ворожої сторони, були контузії, були і загиблі побратими. Так співпало, що боронив він нашу країну саме на Криворізькому напрямку, коли ворог був у 50 кілометрах від нашого міста. За все це йому окрема повага і вдячність. А тим, хто намагається знецінити все це, як кажуть: "Бог їм суддя", — сказав Гагарін.