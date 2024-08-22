Кривбас прийме Бетіс у першому матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій

Сьогодні, 22 серпня, Кривбас зустрінеться з іспанським Бетісом у плейоф кваліфікації Ліги конференцій.

Початок поєдинку — о 21:00 за київським часом. Номінально домашній для криворіжців матч пройде у словацькому Кошице. У прямому ефірі гру транслюватиме MEGOGO. Також наш сайт проведе текстову трансляцію.

Нагадаємо, Кривбас починав свій єврокубковий шлях у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. За сумою двох матчів команда Юрія Вернидуба з рахунком 1:3 поступилася Вікторії Пльзень.