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Кривбас прийме Бетіс у першому матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій

Ігор Чернявський — 22 серпня, 09:15
Кривбас прийме Бетіс у першому матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій

Сьогодні, 22 серпня, Кривбас зустрінеться з іспанським Бетісом у плейоф кваліфікації Ліги конференцій.

Початок поєдинку — о 21:00 за київським часом. Номінально домашній для криворіжців матч пройде у словацькому Кошице. У прямому ефірі гру транслюватиме MEGOGO. Також наш сайт проведе текстову трансляцію.

Нагадаємо, Кривбас починав свій єврокубковий шлях у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. За сумою двох матчів команда Юрія Вернидуба з рахунком 1:3 поступилася Вікторії Пльзень.

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