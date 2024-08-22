Гагарін — про переноси матчів: Ми залишимось на своїй позиції

Віцепрезидент Кривбаса Артем Гагарін заявив, що клуб продовжить дотримуватися своєї позиції проти перенесень матчів.

Про логістику команди він розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

"Перед стартом чемпіонату саме ми були ініціаторами скасування переносів матчів. Ми розуміли наслідки, але це ті рівні умови для всіх, про які ми завжди говоримо. Рішення було прийнято за двох винятків: клуби пішли назустріч олімпійській збірній і командам, які вийшли в плейоф єврокубків.

Було перенесено частину матчів першого туру, а також була домовленість, якби олімпійці вийшли у плейоф, сприймати це як форс-мажор і за регламентом переносити матчі команд, у яких два і більше представники олімпійської збірної.

Також клуби, які вийшли в плейоф кваліфікації єврокубків, можуть перенести свій матч за ініціативи інших клубів УПЛ. Це було погоджено заздалегідь, хоч ми голосували проти, але рішення прийняли більшістю.

Що стосується гри з Інгульцем, ми все ж таки залишимось на своїй позиції і не будемо переносити матч. Ми плануємо повертатись з Словаччини в Кривий Ріг, зіграємо матч, переїдемо в Молдову, сядемо на літак і полетимо в Іспанію. Ось в такому темпі ми і живемо з початку серпня", — сказав Гарарін.