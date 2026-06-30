Мартінеллі – автор найпізнішого переможного голу в основний час у матчі плейоф чемпіонату світу

Вінгер збірної Бразилії Габріел Мартінеллі став автором найпізнішого переможного голу в основний час у матчі плейоф чемпіонату світу з 1966-го року (саме з цього часу подібну статистику почали вести).

Про це повідомляє OptaJoe.

За нічийного рахунку 25-річний гравець відзначився забитим м'ячем на 90+5 хвилині, таким чином принісши своїй команді перемогу. Зауважимо, що Мартінеллі розпочав матч з 66-ї хвилини. Він вийшов замість Матеуса Куньї.

Додамо, що Габріел провів у футболці "Селесао" 26 матчів, у яких відзначився 5 голами.

Нагадаємо, що Японія програла Бразилії (1:2) в 1/16 фіналу цьогорічного мундіалю, тим самим завершивши свій шлях на турнірі.

Найкращим гравцем матчу визнали півзахисника "селесао" Каземіро, який після пропущеного голу відновив паритет у зустрічі на 56-й хвилині.

Далі на підопічних Карло Анчелотті очікує зустріч в 1/8 фіналу з переможцем пари Кот-д'Івуар – Норвегія (30 червня о 20:00 за київським часом).