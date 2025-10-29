Двоє гравців Арсенала пропустять матч Кубку ліги через травми

Двоє важливих гравців Арсенала не допоможуть команді в матчі 1/8 фіналу Кубку англійської ліги проти Брайтона.

Заяву Мікеля Артети щодо кадрової ситуації наводить ESPN.

Іспанський фахівець повідомив, що проти "чайок" не зіграє Вільям Саліба та Габріель Мартінеллі. Щодо француза, то лікарі проводять тестування, щоб визначити строки його повернення.

Те саме й стосується вінгера, проте сам Артета налаштований оптимістично. Разом із цим наставник "канонірів" повідомив, що Деклан Райс, Ріккардо Калафіорі та Букайо Сака доступні до майбутнього поєдинку.

Гра між Арсеналом та Брайтоном у межах Кубку ліги відбудеться сьогодні, 29 жовтня о 21:45 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що лондонці запропонують новий контракт одному зі своїх флангових захисників.