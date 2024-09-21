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Металіст повернув бразильського легіонера

Руслан Травкін — 21 вересня, 12:15
Металіст повернув бразильського легіонера
Габрієль Гомес
Металіст

Харківський Металіст оголосив про підписання контракту з бразильцем Габрієлем Гомесом.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Минулий сезон він виступав за "жовто-синіх" і був одним із лідерів колективу. Загалом відіграв 27 матчів і забив 2 голи.

В Україні 25-річний захисник також виступав за Дніпро-1, разом з яким став срібним призером УПЛ сезону 2022/23.

Харківський клуб невдало почав сезон, набравши лише 3 очка за 5 матчів Першої ліги. Металіст також вилетів з Кубку України, поступившись аматорській команді.

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