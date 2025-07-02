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Лідер Ліона перейшов у клуб із Саудівської Аравії

Олег Дідух — 2 липня 2025, 13:54
Лідер Ліона перейшов у клуб із Саудівської Аравії
Александер Ляказетт
ФК Неом

Іменитий французький форвард Александер Ляказетт став гравцем Неома.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Саудівської Аравії.

Контракт із 34-річним французом розрахований на два роки – до літа 2027 рокую. Ляказетт перейшов у Неом на правах вільного агента: термін дії його угоди з Ліону завершився 30 червня поточного року.

Форвард є вихованцем академії Ліона, за першу команду дебютував у сезоні-2009/2010. Влітку 2017 року перейшов у Арсенал за 53 мільйони євро, проте через п’ять років повернувся у рідний клуб. У минулому сезоні на рахунку Ляказетта 19 голів і 3 асисти в 42 матчах за Ліон у всіх турнірах.

Нагадаємо, наприкінці травня Ляказетта пограбували під час прощального матчу за Ліон.

Ляказетт

Ляказетт

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