Як Ротаню не повторити помилок Реброва: що треба знати про суперників олімпійської збірної України

Олімпійська збірна України візьме участь у футбольному турнірі у Франції, який для "синьо-жовтих" розпочнеться вже 24 липня. Команда Руслана Ротаня зіграє в групі Б, де також зібрані колективи Іраку, Марокко та Аргентини.

Чемпіон аналізує стан опонентів збірної України та розбирається, з чим, у якому стані й із якими достоїнствами та недоліками ті підходять до турніру. А головне — що треба врахувати "синьо-жовтій" дружині для вдалого виступу.

Персидська втіха для "синьо-жовтих"

Збірна України може бути задоволена календарем змагання. Почерговість суперників команди Руслана Ротаня на ОІ взагалі нагадує стартові умови для національної команди на Євро. Починати — з номінально найслабшою командою квартету, продовжувати — з іншим відносно "зручним" опонентом, закінчувати — з тим, кого "охрещено" фаворитом групи. Залишилося що?.. Правильно, врахувати й не повторити помилки "дорослих" колег по ремеслу.

Першим суперником України буде збірна Іраку. "Леви Месопотамії" традиційно не відносяться до найсильніших збірних Азії, поступаючись Японії, Кореї, Саудівській Аравії, Ірану, Австралії й навіть Катару. Проте цього разу перси здивували. Ірак посів третє місце на Кубку Азії, й виборов право зіграти на ОІ вшосте в історії. Двічі "левам" вдавалося здолати груповий етап, а одного разу, в 2004-му, іракці навіть претендували на бронзові медалі. Втім, Італія очікувано виявилася сильнішою.

Від нинішньої команди таких звитяг очікувати не варто. Колектив очолює місцевий тренер Радхі Шенайшил, а переконливу більшість (16 футболістів із 22-х) складають виконавці із іракського чемпіонату.

Легіонерів 6, проте й вони представляють, м'яко кажучи, не вельми відомі команди. До прикладу, 18-річний центрбек Роман Дулаши є гравцем нідерландської Роди, проте належить до дублюючого складу, а 20-річний нападник Амін Аль-Хамаві грає в клубі другого дивізіону Швеції Сандвікенс.

Втім, найбільшої небезпеки слід очікувати саме від футболіста з іракського колективу. 20-річний вінгер Алі Ясім представляє клуб Аль-Карбаа, і з початку року не забивав у іграх за збірну лічені рази. На Кубку Азії Ясім став найкращим бомбардиром — 4 забиті м'ячі. Гарні показники в нього й на клубному рівні — 9 голів у 7 матчах.

Пан або пропав — вже у другому турі?

Наступним візаві України буде команда Марокко. Незважаючи на те, що наставник "атлаських левів" Тарік Сектіуі жалівся на проблеми з формуванням складу так само, як і його колега Ротань, на ОІ марокканці везуть дуже сильний підбір виконавців. І тут важливо розуміти — за підбором гравців ця африканська збірна не просто пристойна, а й переважає Україну.

По-перше, переконливу більшість футболістів у заявці у випадку з Марокко складають легіонери (15 з 22-х), й деякі з них представляють дуже потужні й такі клуби, в яких робота з молоддю поставлена на дуже високому рівні. В першу чергу, мова про представника Баварії, 18-річного захисника Адама Азну. На протилежному, правому фланзі, грає 20-річний гравець Еспаньйола Омар Ель Хілалі. В центрі поля виділяється основний футболіст першої команди ПСВ та капітан "левів" Ісмаїл Сайбарі, поряд з ним діятиме представник Гавра Ясін Кехта. Нелегко знайти протидію марокканцям і в нападі. Тут Сектіуі може покластися на Абдессамада Еззальзулі з Бетіса та гравця Ренна Ібрагіма Салаха.

Саме гра з Марокко виглядає тим вирішальним випробовуванням для України, яке й може визначити долю "синьо-жовтих" у груповому раунді Олімпіади. За деяких обставин, у протистоянні з "атласькими левами" Україну може влаштувати й нічия. Проте для цього спершу треба здобувати переконливу перемогу над "месопотамцями".

Коли тренер — головна перешкода результату?

Національна збірна Аргентини — діючий чемпіон світу й переможець Кубку Америки. Відповідно, її олімпійський "підрозділ" слабкою, та й командою із середніми можливостями, бути аж ніяк не може, хоча в ній і зібрані інші футболісти.

Втім, дещо від "дорослої" Аргентини є і в олімпійської команди. Мова про одразу трьох футболістів, які торували шлях "альбіселесте" до тріумфу в Катарі. Це голкіпер Херонімо Руллі, захисник Ніколас Отаменді та нападник Хуліан Альварес. Усі троє — досвідчені футболісти з провідних клубів Європи, здатні робити різницю. Для останнього представники Аякса, Бенфіки та Манчестер Сіті й покликані.

#JuegosOlímpicos Estos son los jugadores convocados por el entrenador Javier Mascherano para competir en París 2024 💪🏻



¡Vamos Argentina! 🇦🇷 pic.twitter.com/20o9HHw4AJ — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 2, 2024

Втім, в складі олімпійських "альбіселесте" вистачає й інших футболістів, достойних підвищеної уваги. В першу чергу, мова про Лукаса Бельтрана (представляє італійську Фіорентину), Клаудіо Ечеверрі (контракт належить Манчестер Сіті) та Тьяго Альмаду (Атланта Юнайтед).

Однак є в цієї Аргентини й слабке місце. І це — позиція наставника. Хав'єр Маскерано був талановитим, жорстким та впевненим у собі опорним хавбеком та центральним захисником з двома серцями, але ці якості аж ніяк не допомагають йому на тренерській лаві. Маскерано — не з тих, хто в змозі змінити хід матчу, який складається невдало, влучними тактичними рішеннями.

На папері Аргентина — фаворит не тільки квартету, а й турніру загалом. Проте потенціал — не завжди гарантований успіх. Саме про це треба пам'ятати Україні перед початком зустрічі з південноамериканським грандом.