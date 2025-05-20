Дім зірки Ліона пограбували під час прощального матчу за клуб

Французький форвард Александер Ляказетт став жертвою пограбування під час свого прощального матчу за Ліон.

Про це повідомляє Le Proges.

У суботу, 17 травня, Ліон у 34 турі Ла Ліги обіграв Анже 2:0. Для Ляказетта, який покине клуб влітку, це був останнім матч за Ліон.

Поки 33-річний нападник прощався з фанатами рідного клубу, до його дому увірвалися два грабіжники. Вони зламали сейф і винесли готівку, ювелірні та шкіряні вироби на суму в десятки тисяч євро.

Поліція розпочала розслідування злочину. Поки що грабіжників не вдалося знайти.

Нагадаємо, Ляказетт покине Ліон на правах вільного агента. Контракт 33-річного нападника діє до кінця червня поточного року та не буде продовжений. Найімовірнішим варіантом продовження кар’єри Ляказетта є Неом із Саудівської Аравії.