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Дім зірки Ліона пограбували під час прощального матчу за клуб

Олег Дідух — 20 травня 2025, 13:44
Дім зірки Ліона пограбували під час прощального матчу за клуб
Александер Ляказетт
ФК Ліон

Французький форвард Александер Ляказетт став жертвою пограбування під час свого прощального матчу за Ліон.

Про це повідомляє Le Proges.

У суботу, 17 травня, Ліон у 34 турі Ла Ліги обіграв Анже 2:0. Для Ляказетта, який покине клуб влітку, це був останнім матч за Ліон.

Поки 33-річний нападник прощався з фанатами рідного клубу, до його дому увірвалися два грабіжники. Вони зламали сейф і винесли готівку, ювелірні та шкіряні вироби на суму в десятки тисяч євро.

Поліція розпочала розслідування злочину. Поки що грабіжників не вдалося знайти.

Нагадаємо, Ляказетт покине Ліон на правах вільного агента. Контракт 33-річного нападника діє до кінця червня поточного року та не буде продовжений. Найімовірнішим варіантом продовження кар’єри Ляказетта є Неом із Саудівської Аравії.

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