Шедевр із сільського футболу: креативне вкидання ауту призвело до голу

Геніальне вкидання ауту в українській глибинці, яке призвело до голу, набуло популярності у соцмережах.

У футбольному матчі, що проходив у Лісному Хлібичині, в Івано-Франківській області, гравець наважився на креативну "подачу", яка захопила Тікток.

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Футболіст наважився на вкидання ауту через сальто, після чого м'яч долетів до самісінького штрафного майданчика, де його вже переправив інший гравець головою у ворота!

Цей гол зібрав мільйон переглядів і десятки тисяч лайків. Тепер за футболом Івано-Франківщини фанати будуть слідкувати дедалі активніше.

Раніше повідомлялося, що футболіст Першої ліги Англії відзначився шикарним голом зі штрафного завдяки дивовижній закрутці.