Останній день літнього трансферного вікна: онлайн-трансляція
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Сьогодні, 30 серпня, у найкращих футбольних чемпіонатах європейського континенту останній день трансферного вікна.
Традиційно, кінцівка трансферного вікна вважається найбільш насиченим періодом переходів.
Стежте за всіма трансферами разом із редакцією Чемпіона у цій текстовій трансляції.
12:30. 💰 20-річний аргентинський центральний захисник Матіас Морено продовжить кар'єру в Серії А. Фіорентина заплатила аргентинському Бельграно за талановитого оборонця аж 5 мільйонів євро. Контракт підписано на 5 років.
12:15. 💶 Угорський голкіпер Балаж Тот перейшов з Фехервара до англійського Блекберна. Представник Чемпіоншипа не пошкодував за 26-річного воротаря 1,2 мільйона євро.
12:00. ✅ Італійський центральний півзахисник Рашид Коуда на правах оренди перейшов з Парми до Спеції, що виступає у серії Серія Б. Угода розрахована до 30 червня 2025 року.
11:45. 💶 Французький центральний нападник Ніл Мопе повернувся на Батьківщину. Марсель придбав 28-річного футболіста в англійського Евертона за 500 тисяч євро. Термін дії контракту — один рік.
11:30. ✅ Інтер відправив в оренду 21-річного Франко Карбоні. До 30 червня 2025 року лівий захисник захищатиме кольори Венеції.
11:10. ✍️ Іспанський центральний нападник Реала Сосьєдад Карлос Фернандес відправився в оренду до Кадіса. 28-річний гравець виступатиме в Сегунді до кінця сезону.
10:50. 💰 Шотландський Рейнджерс, який протистояв київському Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів, продав правого вінгера Скотта Райта в англійський Бірмінгем. Клуб Чемпіоншипа заплатив за Райта 360 тисяч євро.
10:30. ✅ Венеція відправила центрального захисника Лоренцо Луккезі у Серію Б. 21-річний грацець виступатиме за Реджину на правах оренди до 30 червня 2025.
10:10. ✍️ 23-річний центральний нападник Торіно П'єтро Пеллегрі перейшов в Емполі на правах річної оренди.
09:50. ✅ Англійський Вотфорд орендував 27-річного івуарійського центрального нападника Удінезе Вакуна Байо. Угода розрахована на один рік.
09:30. 💶 24-річний польський центральний захисник Себастьян Валукевич змінив клуб у Серії А: перейшов з Емполі до Торіно за 5,00 мільйонів євро.
09:00. 💰 20-річний грецький центральний захисник Константінос Кулієракіс перейшов з ПАОКа в німецький Вольфсбург за 11,75 мільйонів євро.
Час закриття трансферного вікна в п'ятірці кращих європейських ліг
- Німеччина — 19:00 за Києвом, 30 серпня
- Італія — 21:00 за Києвом, 30 серпня
- Франція — 23:59 за Києвом, 30 серпня
- Іспанія — 1:00 за Києвом, 31 серпня
- Англія — 1:00 за Києвом, 31 серпня