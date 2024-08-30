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Колос орендував форварда з іспанського клубу, за який тривалий час грав Зозуля

Руслан Травкін — 30 серпня, 13:21
Колос орендував форварда з іспанського клубу, за який тривалий час грав Зозуля
Джованні Болівар
albacetebalompie.es

Клуб Української Прем'єр-ліги Колос домовився з іспанським Альбасете про оренду 22-річного венесуельського форварда Джованні Болівара.

Про це вказано на сайті іспанської команди.

Варто зазначити, що на власних ресурсах український клуб не підтвердив перехід. Також гравця немає у заявці "біло-чорних" на сайті УПЛ.

Болівар перейшов до Альбасете у січні 2023 року. До цього він грав на Батьківщині за Депортиво Ла Гуайра. Сезон 2023/2024 нападник провів на правах оренди за іспанську Уеску. Портал transfermarkt оцінює його в 300 тисяч євро.

Варто відзначити, що з 2017 до 2021 року за Альбасете грав ексгравець збірної України Роман Зозуля.

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