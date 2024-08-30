Саутгемптон підписав воротаря Арсенала

Новачок Англійської Прем'єр-ліги Саутгемптон підписав воротаря збірної Англії та Арсенала Аарона Ремсдейла.

Про це повідомляє пресслужба "святих".

Угода з голкіпером розрахована до 2028 року. Сума трансферу оцінюється у 21 млн євро. Зазначимо, що Ремсдейл приєднався до Арсенала у 2021 році за 28 млн.

Wizard in the window 🪄



We are delighted to confirm the signing of @AaronRamsdale98 on a four-year contract from @Arsenal 🤩 — Southampton FC (@SouthamptonFC) August 30, 2024

У минулому сезоні Ремсдейл зіграв 11 матчів, пропустив 12 м'ячів та 3 матчі відстояв на нуль.

Нагадаємо, що Саутгемптон повернувся в АПЛ цього сезону, перегравши Лідс у фіналі плейоф Чемпіоншипу. Після двох турів підопічні Рассела Мартіна розташувалися на 16 місці в чемпіонаті, програвши обидва матчі.