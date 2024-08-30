Саутгемптон підписав воротаря Арсенала
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Новачок Англійської Прем'єр-ліги Саутгемптон підписав воротаря збірної Англії та Арсенала Аарона Ремсдейла.
Про це повідомляє пресслужба "святих".
Угода з голкіпером розрахована до 2028 року. Сума трансферу оцінюється у 21 млн євро. Зазначимо, що Ремсдейл приєднався до Арсенала у 2021 році за 28 млн.
У минулому сезоні Ремсдейл зіграв 11 матчів, пропустив 12 м'ячів та 3 матчі відстояв на нуль.
Нагадаємо, що Саутгемптон повернувся в АПЛ цього сезону, перегравши Лідс у фіналі плейоф Чемпіоншипу. Після двох турів підопічні Рассела Мартіна розташувалися на 16 місці в чемпіонаті, програвши обидва матчі.