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Саутгемптон підписав воротаря Арсенала

Станіслав Лисак — 30 серпня, 15:46
Саутгемптон підписав воротаря Арсенала
Getty Images

Новачок Англійської Прем'єр-ліги Саутгемптон підписав воротаря збірної Англії та Арсенала Аарона Ремсдейла.

Про це повідомляє пресслужба "святих".

Угода з голкіпером розрахована до 2028 року. Сума трансферу оцінюється у 21 млн євро. Зазначимо, що Ремсдейл приєднався до Арсенала у 2021 році за 28 млн.

У минулому сезоні Ремсдейл зіграв 11 матчів, пропустив 12 м'ячів та 3 матчі відстояв на нуль.

Нагадаємо, що Саутгемптон повернувся в АПЛ цього сезону, перегравши Лідс у фіналі плейоф Чемпіоншипу. Після двох турів підопічні Рассела Мартіна розташувалися на 16 місці в чемпіонаті, програвши обидва матчі.

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