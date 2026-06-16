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Футбольна родина: вперше в історії на чемпіонатах світу зіграли мама та син

Денис Шаховець — 16 червня 2026, 09:50
Футбольна родина: вперше в історії на чемпіонатах світу зіграли мама та син
Getty Images

У футбольних чемпіонатах світу зафіксовано унікальне досягнення: вперше в історії на Мундіалях зіграли мама та син.

Під час матчу групового етапу чемпіонату світу 2026 між Новою Зеландією та Іраном на поле вийшов 21-річний захисник Тайлер Біндон.

Футболіст Ноттінгема вийшов на заміну наприкінці зустрічі, яка завершилася нічиєю 2:2.

Його мати – Дженні Біндон, колишня воротарка збірної Нової Зеландії. Вона провела 77 матчів за національну команду, виступала на чемпіонатах світу 2007 та 2011 років, а також представляла країну на Олімпійських іграх-2012.

Таким чином, Дженні та Тайлер Біндони стали першою в історії парою "мама – син", які зіграли на футбольних чемпіонатах світу.

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