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Були у шлюбі 3 роки: футболістки Баварії та Ювентуса подали на розлучення

Руслан Травкін — 28 травня 2025, 12:07
Були у шлюбі 3 роки: футболістки Баварії та Ювентуса подали на розлучення
Джулія Зіготті та Емма Куллберг
Instagram

Футболістки збірної Швеції Джулія Зіготті та Емма Куллберг подали на розлучення.

Про це повідомляє Expressen.se.

27-річна Зіготті та 33-річна Куллберг познайомилися в 2019 році. У 2022 році вони заручилися.

На клубному рівні гравчині тоді виступали за англійський Брайтон. Емма наразі представляє туринський Ювентус, а Джулія виступає за мюнхенську Баварію.

"Мені нема чого про це сказати. Я тут зосереджена на футболі, є два важливі матчі", – прокоментувала Зіготті.

Наразі збірна Швеції проводить підготовку до матчів Ліги націй. Гравчині тренуються без обручок на пальцях.

Нагадаємо, капітан збірної Німеччини з футболу Джулія Гвінн пожалілася, що в соцмережах чоловіки їй часто надсилають фото інтимних органів.

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