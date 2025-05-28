Були у шлюбі 3 роки: футболістки Баварії та Ювентуса подали на розлучення
Джулія Зіготті та Емма Куллберг
Футболістки збірної Швеції Джулія Зіготті та Емма Куллберг подали на розлучення.
Про це повідомляє Expressen.se.
27-річна Зіготті та 33-річна Куллберг познайомилися в 2019 році. У 2022 році вони заручилися.
На клубному рівні гравчині тоді виступали за англійський Брайтон. Емма наразі представляє туринський Ювентус, а Джулія виступає за мюнхенську Баварію.
"Мені нема чого про це сказати. Я тут зосереджена на футболі, є два важливі матчі", – прокоментувала Зіготті.
Наразі збірна Швеції проводить підготовку до матчів Ліги націй. Гравчині тренуються без обручок на пальцях.
Нагадаємо, капітан збірної Німеччини з футболу Джулія Гвінн пожалілася, що в соцмережах чоловіки їй часто надсилають фото інтимних органів.