Були у шлюбі 3 роки: футболістки Баварії та Ювентуса подали на розлучення

Футболістки збірної Швеції Джулія Зіготті та Емма Куллберг подали на розлучення.

Про це повідомляє Expressen.se.

27-річна Зіготті та 33-річна Куллберг познайомилися в 2019 році. У 2022 році вони заручилися.

На клубному рівні гравчині тоді виступали за англійський Брайтон. Емма наразі представляє туринський Ювентус, а Джулія виступає за мюнхенську Баварію.

" Мені нема чого про це сказати. Я тут зосереджена на футболі, є два важливі матчі", – прокоментувала Зіготті.

Наразі збірна Швеції проводить підготовку до матчів Ліги націй. Гравчині тренуються без обручок на пальцях.

Нагадаємо, капітан збірної Німеччини з футболу Джулія Гвінн пожалілася, що в соцмережах чоловіки їй часто надсилають фото інтимних органів.