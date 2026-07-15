Егнатія розгромила Петрокуб, Кайрат Алмати пройшов Сутьєску: матчі-відповіді 1 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

У середу, 15 липня, відбулися матчі-відповіді першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, за підсумками яких визначилися чергові учасники наступної стадії турніру.

Після розгрому (5:1) у першому протистоянні румунська Університатя Крайова забила останній цвях у кришку труни білоруського МЛ Вітебськ, здолавши клуб країни-агресора з рахунком 1:0.

Фарерський Клаксків здобув звитягу в напруженому матчі з люксембурзьким Біссеном. Молдовський Петрокуб зазнав розгромної поразки від албанської Егнатії.

Казахський Кайрат Алмати пройшов чорногорську Сутьєску, яка ще й отримала вилучення в грі.

Ліга чемпіонів

Перший раунд кваліфікації

Матчі-відповіді, 15 липня

Університатя Крайова (Румунія) – МЛ Вітебськ (Білорусь) 1:0 (0:0)

За підсумками двох зустрічей – 5:1.

Голи: 1:0 – 90+1' Банку.

Біссен (Люксембург) – Клаксвік (Фарерські острови) 1:2 (1:1)

За підсумками двох зустрічей – 2:4.

Голи: 0:1 – 8' Фредеріксберг, 1:1 – 25' Фербер, 1:2 – 59' Клеттскард.

КФ Егнатія (Албанія) – Петрокуб (Молдова) 6:1 (3:0)

За підсумками двох зустрічей – 7:2.

Голи: 1:0 – 2' Бітрі, 2:0 – 30' Албанезе, 3:0 – 44' Плетіке (автогол), 4:0 – 58' Яго, 4:1 – 63' Ротару, 5:1 – 84' Бакайоко, 6:1 – 90' Груда.

Сутьєска (Чорногорія) – Кайрат Алмати (Казахстан) 0:2 (0:0)

За підсумками двох зустрічей – 1:4.

Голи: 0:1 – 68' Бекболат, 0:2 – 80' Жоржинью (пенальті).

Нагадаємо, що раніше КуПС у драмі з екстратаймами вибив Вардар (4:3 за сумою двох зустрічей), а Шемрок Роверс оформив яскравий камбек у протистоянні з Флоріаною.