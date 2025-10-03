Найсексуальніша футболістка світу стала зіркою Октоберфесту: здивувала образом і пивною майстерністю

Швейцарська зірка та одна з найпопулярніших футболісток світу Аліша Леманн знову опинилася в центрі уваги. Цього разу не завдяки грі на полі, а через участь у легендарному Октоберфесті в Мюнхені.

26-річна нападниця Комо, яку називають найкрасивішою футболісткою світу, з’явилася на святі в традиційній баварській сукні-дирндлі та вразила фанатів, коли підняла величезний кухоль пива майже на два літри.

"Обожнюю ці вихідні з моїми дівчатками", – коротко підписала фото у соцмережах Леманн.

Нагадаємо, зірка збірної Швейцарії відома не лише футбольними досягненнями, але й яскравим особистим життям.

Спершу Аліша зустрічалася зі своєю співвітчизницею Рамоною Бахманн, а згодом – із бразильським захисником Дугласом Луїсом, коли обидва виступали за Астон Віллу. Минулого року пара разом перебралась до Ювентуса, але згодом розійшлася.

Раніше повідомлялося, що Леманн вразила фанатів гарячими фото під час відпочинку на озері Комо.