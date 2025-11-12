Французькі блогери висміяли зірок збірної: зняли пародію на їхні модні дефіле в Клерфонтені
У Франції справжній фурор викликало кумедне відео від місцевих блогерів, які зняли пародію на гравців національної збірної, що часто влаштовують імпровізовані подіуми під час прибуття на базу в Клерфонтені.
У ролику актори копіюють ефектні виходи французьких зірок – зокрема, стилі Кіліана Мбаппе, Антуана Грізманна, Едуардо Камавінги, Тео Ернандеса та Жюля Кунде, які відомі своєю любов'ю до брендових речей і розкішного стилю.
Гумористи відтворили навіть жести, погляди й упевнені походи футболістів, додаючи трохи перебільшення та сарказму.
Відео миттєво стало вірусним у соцмережах, набравши сотні тисяч переглядів і тисячі жартівливих коментарів.
Нагадаємо, у четвер, 13 листопада, Франція та Україна зіграють між собою в 5 турі відбору до ЧС-2026. Стартовий свисток пролунає 21:45 за київським часом.
За підсумком чотирьох турів збірна України посідає друге місце у групі, набравши 7 очок. Франція лідирує у квартеті з 10 балами, на третій позиції йде Ісландія – 4 очки, замикає групу Азербайджан – 1 пункт.