Жирона з Циганковим здолала Лас-Мальмас у 22 турі Ла Ліги

Жирона здобула мінімальну перемогу над Лас-Пальмасом у межах 22 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1. Форвард жиронців Абель Руїс відкрив рахунок у зустрічі вже на 8 хвилині, після чого не зумів реалізувати пенальті наприкінці першої половини гри.

У другому таймі Ясер Аспірілья подвоїв рахунок, однак через кілька хвилин Фабіу Сілва скоротив відставання.

Підопічні Мічела Санчеса зуміли втримати перемогу та заробити важливі три очки в чемпіонаті. Зазначимо, що український вінгер Віктор Циганков вийшов у основному складі та провів на полі 74 хвилини.

Українець отримав одну з найвищих оцінок, увійшовши до п'ятірки найкращих гравців поєдинку. Циганков виконав відразу 3 ключові передачі, 4 з 10 вдалих прострілів, а також створив один гольовий момент для партнера. Авторитетний портал SofaScore оцінив виступ гравця на 7,4.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

22 тур, 3 лютого

Жирона – Лас Пальмас 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 8 Руїс, 2:0 – 79 Аспрілья, 2:1 – 82 Сілва

Після цієї перемоги Жирона піднялася на сьому сходинку турнірної таблиці, перервавши двоматчеву серію поразок у чемпіонаті Іспанії. Наразі в колектива Мічела Санчеса 31 зароблений бал у 22 турах Ла Ліги.

Наступний матч "біло-червоні" проведуть проти Атлетика з Більбао. Зустріч відбудеться 8 лютого на "Естадіо Сан-Мамес" у Більбао.