Уболівальники збірної України обрали Лева матчу з Албанією

Півзахисник Арсенала Олександр Зінченко став володарем призу "Лев Матчу" в поєдинку проти Албанії (2:1) у 6 турі дивізіону В Ліги націй.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

За Зінченка свої голоси віддали 57% уболівальників "синьо-жовтих".

Олександр вийшов у стартовому складі та відзначився голом вже на 5-й хвилині гри. На його рахунку 93% точних передач (42 з 45), зокрема, 1 ключова, 1 удар по воротах та 3 виграних позиції з 9.

Нагадаємо, ця перемога дозволила Україна посісти 2 місце в турнірній таблиці та зачепитися за можливість вийти у Дивізіон А. Суперником у плейоф буде команда з 3 місця однієї з груп в найвищому дивізіоні.