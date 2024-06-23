Півзахисник збірної України Олександр Зінченко написав автобіографію англійською мовою.

Про це йдеться на сайті Bloomsbury.

Книга, що має назву Believe (вірити, - укр.), офіційно продаватиметься 24 жовтня 2024 року. Наразі є можливість зробити передзамовлення за 19,8 фунта — 1013 грн. Також доступна електронна версія за 15,4 фунта – 788 грн.

"Дивовижна історія футболіста, який боровся всупереч обставинам, щоб досягти своєї мрії — лише для того, щоб побачити, як його країна змушена боротися за виживання після шокуючого вторгнення в Україну з боку Росії", — йдеться в описі автобіографії.

Нагадаємо, напередодні Україна здобула вольову перемогу над Словаччиною в другому турі групового етапу Євро-2024. У наступному, вирішальному турі "синьо-жовті" зіграють з Бельгією, а Словаччина протистоятиме Румунії. Матчі відбудуться 26 червня.