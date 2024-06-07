Трабзонспор готує трансфер Яремчука
Трабзонспор продовжує переговори з Брюгге щодо українського форварда Романа Яремчука.
Про це повідомляє Milliyet.
Турецький клуб хоче оформити повноцінний трансфер. Наразі переговори проходять непросто — сторони не можуть узгодити ціну нападника.
У зв'язку із цим Трабзонспор розглядає альтернативний варіант з підписанням досвідченого нідерландця Ваута Вегхорста,я кий належить Бернлі.
Раніше повідомлялося, що бельгійці хочуть отримати за Яремчука приблизно 4 млн євро.
Роман перейшов у Брюгге з Бенфіки за 17 мільйонів євро у 2022 році. Сезон-2023/24 форвард провів на правах оренди за Валенсію, за яку у 29 матчах забив 4 голи.
Transfermarkt оцінює Яремчука в 4 млн євро.