Малиновський — про поразку Польщі: Це хороший урок для нас напередодні Євро

Півзахисник Дженоа та збірної України з футболу Руслан Малиновський вважає, що гравці національної команди засвоять урок після поразки від Польщі напередодні Євро-2024.

Своїми думками після матчу хавбек поділився у коментарі для Української асоціації футболу.

"Звичайно, після гри всі були з опущеною головою. 3 моменти, напівмоменти, можна сказати, і пропустили такі голи після стандартів. До цього не було такого. Але це хороший урок для нас перед офіційними матчами на чемпіонаті Європі. Не треба посипати голову попелом після цього матчу.

Ми створили достатньо багато моментів у цьому матчі. Це дуже важливо, бо у матчі з Німеччиною суперник був вище рівнем, і гра була дуже тяжка. Багато в обороні грали, багато моментів зробили. Забили гол, але могли забити більше. У другому таймі могли як забити, так і пропустити. Це футбол.

Ми готуємось до Євро, і дуже важливо, що ті, хто не грав проти Німеччини, отримали хвилини. Для функціонального тонусу це дуже важливо. Будемо готуватися до наступного матчу і для чемпіонату Європи», — сказав Маліновський.

Нагадаємо, що це другий товариський поєдинок України в межах підготовки до Євро-2024. У першому матчі "синьо-жовті" розписали безгольову нічию з Німеччиною. 11 червня Україна проведе останній контрольний матч проти Молдови.

На груповому етапі чемпіонату Європи підопічні Сергія Реброва зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії.