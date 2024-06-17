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Визначився найкращий гравець матчу Бельгія — Словаччина за версією SofaScore

Станіслав Лисак — 17 червня, 22:37
Визначився найкращий гравець матчу Бельгія — Словаччина за версією SofaScore

Воротар Ньюкасла Мартін Дубравка став найкращим гравцем матчу Бельгія — Словаччина (0:1) в першому турі групового етапу Євро-2024.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Словацький голкіпер виконав 5 сейвів, 3 з яких відбулися після удару зі штрафного майданчику, оцінка — 7,8. Також високий бал отримав півзахисник збірної Бельгії Кевін де Брейне — 7,7.

Напередодні у цій групі Румунія обіграла Україну (3:0). Наступні матчі будуть зіграні 21 червня — словаки зустрінуться з українцями, бельгійці зіграють з румунами.

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