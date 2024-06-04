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Мюллер — про нічию з Україною: Іноді треба трохи удачі

Микола Дендак — 4 червня, 11:56
Мюллер — про нічию з Україною: Іноді треба трохи удачі

Один з лідерів збірної Німеччини з футболу Томас Мюллер вважає, що у товариському матчі проти України його команді не вистачило удачі.

Його слова передає Bild.

"Шкода, що ми не забили. У другій половині облога була вже великою. Справа не в тому, що ми необережно втрачали шанси, просто іноді потрібно трохи удачі", — сказав футболіст.

Нагадаємо, поєдинок завершився нульовою нічиєю. "Синьо-жовті" проведуть ще два спаринги перед стартом чемпіонату Європи — з Польщею (7 червня) та Молдовою (11 червня).

На груповому етапі континентальної першості суперниками німців будуть команди Шотландії, Угорщини та Швейцарії. Українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

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Томас Мюллер

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