Мюллер — про нічию з Україною: Іноді треба трохи удачі

Один з лідерів збірної Німеччини з футболу Томас Мюллер вважає, що у товариському матчі проти України його команді не вистачило удачі.

Його слова передає Bild.

"Шкода, що ми не забили. У другій половині облога була вже великою. Справа не в тому, що ми необережно втрачали шанси, просто іноді потрібно трохи удачі", — сказав футболіст.

Нагадаємо, поєдинок завершився нульовою нічиєю. "Синьо-жовті" проведуть ще два спаринги перед стартом чемпіонату Європи — з Польщею (7 червня) та Молдовою (11 червня).

На груповому етапі континентальної першості суперниками німців будуть команди Шотландії, Угорщини та Швейцарії. Українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії.