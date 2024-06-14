Гюндоган: Змушувати Німеччину пишатися — це неймовірна честь

Півзахисник Барселони та збірної Німеччини Ілкай Гюндоган має за честь представляти "бундестім" на домашньому чемпіонаті Європи з футболу.

Про це хавбек розповів напередодні стартового матчу Євро-2024 проти Шотландії.

"Бути частиною цієї команди та змушувати країну пишатися — це неймовірна честь. Я з нетерпінням чекаю на це. Нам потрібно знайти правильний баланс — якщо нам вдасться це зробити, ми будемо в хорошому становищі", — сказав Гюндоган.

Матч-відкриття чемпіонату Європи з футболу-2024 Німеччина — Шотландія відбудеться сьогодні, 14 червня, на стадіоні "Альянц-Арена" в Мюнхені. Початок — о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що до Групи A також входять Угорщина та Швейцарія. Раніше Чемпіон зробив представлення "бундестім" на Євро-2024.

Матчі континентальної першості, який триватиме з 14 червня до 14 липня, прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.