Зірка Євро-2024 переходить в Барселону

Атакувальний півзахисник збірної Іспанії та Лейпцига Дані Ольмо може перейти у Барселону.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що обидві сторони досягли усної домовленості щодо трансферу іспанця після зустрічі представників німецького клубу та спортивного директора "Барси". Сума переходу складатиме 55 мільйонів євро + 7 мільйонів бонусами. Ольмо підпише контракт з каталонським клубом на 6 років. Портал Transfermarkt оцінює півзахисника у 60 мільйнонів євро.

🚨🔵🔴 EXCL: Dani Olmo to Barça, here we go! Verbal agreement in place after key mission in Leipzig for Barça director Deco.



€55m guaranteed package plus €7m in add-ons, main part difficult to reach.



Olmo agreed on six year deal valid until June 2030 and he wanted Barça move. pic.twitter.com/Y3aZHyf9iF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2024

Футболіст був у системі Барселони з 2007 по 2014 рік. За Лейпциг він виступає з січня 2020 року. Минулого сезону іспанець провів 25 матчів за клуб, де відзначився 8 забитими м'ячами та віддав 5 асистів. На переможному Євро-2024 в його активі 3 голи та 2 результативні передачі у 6 матчах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Барселона планує підписати ще одного гравця збірної Іспанії. Трансферною ціллю став вінгер Атлетика Ніко Вільямс.