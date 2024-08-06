Зірка Євро-2024 переходить в Барселону
Атакувальний півзахисник збірної Іспанії та Лейпцига Дані Ольмо може перейти у Барселону.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Зазначається, що обидві сторони досягли усної домовленості щодо трансферу іспанця після зустрічі представників німецького клубу та спортивного директора "Барси". Сума переходу складатиме 55 мільйонів євро + 7 мільйонів бонусами. Ольмо підпише контракт з каталонським клубом на 6 років. Портал Transfermarkt оцінює півзахисника у 60 мільйнонів євро.
Футболіст був у системі Барселони з 2007 по 2014 рік. За Лейпциг він виступає з січня 2020 року. Минулого сезону іспанець провів 25 матчів за клуб, де відзначився 8 забитими м'ячами та віддав 5 асистів. На переможному Євро-2024 в його активі 3 голи та 2 результативні передачі у 6 матчах.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Барселона планує підписати ще одного гравця збірної Іспанії. Трансферною ціллю став вінгер Атлетика Ніко Вільямс.