Модріч: Це не той результат, на який ми сподівалися

Ветеран Реала та збірної Хорватії Лука Модрич засмучений результатом першого матчу на Євро-2024 з футболу проти Іспанії.

Його слова передає УЄФА.

"Це не той результат, на який ми сподівалися, але він є. У нас ще є два матчі, щоб покращити та компенсувати прогаяне. У першому таймі ми не були собою. Нам бракувало енергії, і ми стояли занадто далеко від своїх гравців. Вони покарали нас за це.

У нас також були шанси, але це був один із тих матчів, де нічого, що ти пробуєш, не спрацьовує. Ми стали кращими в другому таймі й були набагато кращими, але цього було недостатньо. На мою думку, їхня перемога була заслуженою. Можливо, це було трохи завищено", — сказав футболіст.

Нагадаємо, що Іспанія розгромила Хорватію з рахунком 3:0, завдяки голам Альваро Морати, Руїса та Дані Карвахаля у першому таймі.

Окрім Іспанії та Хорватії до Групи B входять Італія та Албанія, які зіграють свій очний поєдинок о 22:00 за київським часом.