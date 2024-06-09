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Захисник Бельгії отримав травму перед початком Євро-2024

Микола Дендак — 9 червня, 11:20
Захисник Бельгії отримав травму перед початком Євро-2024

Захисник збірної Бельгії Томас Меньє отримав травму в товариському матчі проти Люксембургу (3:0) в межах підготовки до Євро-2024.

Про це повідомляє Diables Rouges Actu.

Зазначається, що футболіст може пропустити чемпіонат Європи. Бельгійці потрапили в до групи E, де зіграють з Україною, Словаччиною та Румунією.

Меньє зіграв за збірну 66 матчів, забив 8 м'ячів та віддав 16 гольових передач. Він є основним гравцем збірної.

Нагадаємо, континентальна першість відбудеться у Німеччині з 14 червня до 14 липня. Уже відомі усі учасники турніру і навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.

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Меньє

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