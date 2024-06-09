Захисник Бельгії отримав травму перед початком Євро-2024
Захисник збірної Бельгії Томас Меньє отримав травму в товариському матчі проти Люксембургу (3:0) в межах підготовки до Євро-2024.
Про це повідомляє Diables Rouges Actu.
Зазначається, що футболіст може пропустити чемпіонат Європи. Бельгійці потрапили в до групи E, де зіграють з Україною, Словаччиною та Румунією.
Меньє зіграв за збірну 66 матчів, забив 8 м'ячів та віддав 16 гольових передач. Він є основним гравцем збірної.
Нагадаємо, континентальна першість відбудеться у Німеччині з 14 червня до 14 липня. Уже відомі усі учасники турніру і навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.