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Суперник збірної України на Євро-2024 може втратити провідного захисника

Станіслав Лисак — 10 червня, 13:23
Суперник збірної України на Євро-2024 може втратити провідного захисника
Крайній захисник збірної Бельгії Тома Меньє отримав м'язове пошкодження і не полетів із командою до Німеччини, де відбудеться Євро-2024.

Про це повідомляє пресслужба "червоних дияволів".

Найближчими днями оборонець пройде додаткове обстеження. Після цього стане відомо чи зможе гравець зіграти на чемпіонаті Європи.

Зазначимо, що бельгійці потрапили до групи E на ЧЄ-2024, де зіграють з Україною, Словаччиною та Румунією.

Першу гру підопічні Доменіко Тедеско проведуть проти словаків 17 червня.

Нагадаємо, континентальна першість відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Уже відомі усі учасники турніру і навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.

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