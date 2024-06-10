Суперник збірної України на Євро-2024 може втратити провідного захисника

Крайній захисник збірної Бельгії Тома Меньє отримав м'язове пошкодження і не полетів із командою до Німеччини, де відбудеться Євро-2024.

Про це повідомляє пресслужба "червоних дияволів".

Найближчими днями оборонець пройде додаткове обстеження. Після цього стане відомо чи зможе гравець зіграти на чемпіонаті Європи.

Thomas Meunier provisionally won't travel to Germany on Wednesday because of a muscle injury. There will be more tests in the next couple of days. Get well soon, Thomas. 💔 pic.twitter.com/WsVdmoO1vh — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 9, 2024

Зазначимо, що бельгійці потрапили до групи E на ЧЄ-2024, де зіграють з Україною, Словаччиною та Румунією.

Першу гру підопічні Доменіко Тедеско проведуть проти словаків 17 червня.

Нагадаємо, континентальна першість відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Уже відомі усі учасники турніру і навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.