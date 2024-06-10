Суперник збірної України на Євро-2024 може втратити провідного захисника
Крайній захисник збірної Бельгії Тома Меньє отримав м'язове пошкодження і не полетів із командою до Німеччини, де відбудеться Євро-2024.Про це повідомляє пресслужба "червоних дияволів".
Найближчими днями оборонець пройде додаткове обстеження. Після цього стане відомо чи зможе гравець зіграти на чемпіонаті Європи.
Зазначимо, що бельгійці потрапили до групи E на ЧЄ-2024, де зіграють з Україною, Словаччиною та Румунією.
Першу гру підопічні Доменіко Тедеско проведуть проти словаків 17 червня.
Нагадаємо, континентальна першість відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Уже відомі усі учасники турніру і навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.