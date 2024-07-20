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Меньє зі скандалом покинув Трабзонспор та перейшов у Лілль

Олександр Булава — 20 липня, 07:29
Меньє зі скандалом покинув Трабзонспор та перейшов у Лілль

Захисник збірної Бельгії Тома Меньє став гравцем французького Лілля.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента. 32-річний оборонець підписав дворічний контракт. Інші деталі переходу не розголошуються.

Напередодні Меньє розірвав контракт із Трабзонспором. Цей крок не сподобався керівництву турецького клубу, який збирається судитися як з футболістом, так і з французьким клубом.

"Він надіслав нам електронного листа, який нас дуже розлютив. Лише о 23:55 він повідомив нам, що в односторонньому порядку розірвав контракт. Я найняв адвокатів, і ми скористаємося своїми правами. Ми подамо до суду на нього і на клуб, у який він переходить", — сказав президент клубу Ертугрул Доган.

У минулому сезоні Меньє відіграв 14 матчів за Трабзонспор. в яких відзначився 1 голом.

Зазначимо, що у Франції захисник з 2016 по 2020 рік представляв ПСЖ, з яким здобув три перемоги в Лізі 1, три у Кубку Франції, три у Кубку французької ліги та три у Суперкубку країни.

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