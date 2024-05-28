Вернер залишиться в Тоттенгемі ще на один сезон
Нападник Лейпцига Тімо Вернер, який сезон-2023/24 провів у оренді в Тоттенгемі, залишиться в англійському клубі ще на один рік.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Зазначається, що футболіст вже погодився продовжити кар'єру в Англійській Прем'єр-лізі. За умовами контракту зарплатні витрати покриватиме саме керівництво "шпор", а викупити гравця можна буде за 15-16 мільйонів євро.
У цьому сезоні німець зіграв 14 матчів за Тоттенгем, забив 2 м'ячі та віддав 3 гольові передачі.
Нагадаємо, в останньому турі АПЛ "шпори" розгромно перемогли Шеффілд Юнайтед та посіли 5 сходинку в турнірній таблиці, що дозволило команді кваліфікуватися у груповий етап Ліги Європи.