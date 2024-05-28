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Вернер залишиться в Тоттенгемі ще на один сезон

Микола Дендак — 28 травня, 19:57
Вернер залишиться в Тоттенгемі ще на один сезон

Нападник Лейпцига Тімо Вернер, який сезон-2023/24 провів у оренді в Тоттенгемі, залишиться в англійському клубі ще на один рік.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що футболіст вже погодився продовжити кар'єру в Англійській Прем'єр-лізі. За умовами контракту зарплатні витрати покриватиме саме керівництво "шпор", а викупити гравця можна буде за 15-16 мільйонів євро.

У цьому сезоні німець зіграв 14 матчів за Тоттенгем, забив 2 м'ячі та віддав 3 гольові передачі.

Нагадаємо, в останньому турі АПЛ "шпори" розгромно перемогли Шеффілд Юнайтед та посіли 5 сходинку в турнірній таблиці, що дозволило команді кваліфікуватися у груповий етап Ліги Європи.

РБ Лейпциг Тоттенгем Тімо Вернер

Тімо Вернер

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