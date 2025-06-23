У будинок українського спортивного журналіста влучила російська ракета

Будинок українського спортивного фотокореспондента Дмитра Євенка у Києві був пошкоджений внаслідок російського обстрілу балістикою, що відбувся в ніч з 22 на 23 червня.

Зі слів Дмитра у коментарі Чемпіону, він та його родичі не постраждали, проте житло батьків зазнало значних пошкоджень, адже знаходилося зі сторони, куди прийшовся удар.

Окрім того, Євенко зазначив, що наразі будинок знаходиться без світла та не придатний для проживання. Також ходять розмови про можливе знесення дому.

"Після відбою першої тривоги ми пішли з паркінгу, який теж постраждав. Це той паркінг, де житло Тараса Тополі з гурту "Антитіла". Після відбою ми повернулися додому і збиралися спати, а потім дали знову тривогу.

Написали, що балістика, було незрозуміло чи бігти назад, чи ні, тому вирішили залишитися в коридорі. Сиділи, моніторили телеграм, почули свист і все як у тумані далі. Моє житло не зовсім знищене, є певні проблеми, але в цілому нормально. Однак наразі немає світла, яке не планують підключати через великі проблеми, тому жити наразі неможливо.

У моїх батьків вікна приходяться на сторону, де прийшовся удар, там все погано, на жаль. Техніка була зі мною, я її завжди з собою беру і в коридор також брав", – розповів фотограф.

Дмитро Євенко є офіційним фотографом Міжнародного союзу біатлоністів, працює у фотоагентстві NordicFocus, яке спеціалізується на нордичних видах спорту, а також у Федерації баскетболу України.

Нагадаємо, що внаслідок нічного російського удару по Києву загинули 7 людей, ще 34 отримали поранення.

Також постраждали будівлі кампусу Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського, зокрема спортивно-оздоровчий комплекс, у якому знаходиться футзальний майданчик, що використовували професійні київські команди.