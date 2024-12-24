Фламенгу зацікавлений у підписанні нападника Шахтаря

Бразильський Фламенгу може підписати центрального нападника Шахтаря Лассіну Траоре.

Про це повідомляє портал Somos Fanaticos.

"Червоно-чорні" шукають заміну для Габріела Барбози, який оголосив про свій перехід до Крузейру. Окрім Траоре, якого високо оцінює керівництво клубу та головний тренер Філіпе Луїс, також Фламенгу розглядає варіант з підписанням Роберто Фірміно.

Зазначається, що переговори щодо трансферу Траоре не будуть простими, адже гравець має ще півтора року контракту з Шахтарем, а також до нього проявляють інтерес європейські клуби.

Раніше ми повідомляли, що форвардом цікавляться два представники французької Ліги 1 – Реймс та Ланс.

Траоре наразі немає стабільної ігрової практики. У нинішньому сезоні буркінієць програє конкуренцію українцю Данилу Сікану за місце у стартовому складі.

Лассіна Траоре провів за "гірників" 18 матчів, забив 3 голи та віддав 2 гольових передачі у сезоні-2024/2025. Наразі, портал Transfermarkt оцінює гравця у п’ять мільйонів євро.

Нещодавно з’явилась інформація, що Шахтар цікавиться досвідченим нападником шотландського Рейнджерса: він раніше працював з нинішнім головним тренером "гірників" Маріно Пушичем.