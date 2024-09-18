Болонья – Шахтар 0:0: огляд першого матчу українського клубу в оновленій ЛЧ

На стадіоні Ренато даль Ара в італійській Болоньї під акомпанемент дощу відбувся матч першого туру оновленої Ліги чемпіонів, у якому місцева однойменна команда приймала донецький Шахтар. Поєдинок завершився безгольовою нічиєю.

Огляд поєдинку

Ліга чемпіонів

1 тур. 18 вересня

Болонья – Шахтар 0:0

Болонья: Скорупськи – Пош, Беукема, Лукумі, Лікоянніс, Фаббіан, Фройлер, Моро, Орсоліні, Кастро, Ндой

Шахтар: Різник – Конопля (Тобіас, 40), Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Криськів, Судаков, Зубков, Бондаренко, Егіналду, Сікан (Невертон, 35)

Наступний матч у Лізі чемпіонів донецький Шахтар проведе 2 жовтня проти італійської Аталанти, а Болонья у той же день навідається у гості до англійського Ліверпуля.