Болонья – Шахтар 0:0: огляд першого матчу українського клубу в оновленій ЛЧ
ФК Шахтар
На стадіоні Ренато даль Ара в італійській Болоньї під акомпанемент дощу відбувся матч першого туру оновленої Ліги чемпіонів, у якому місцева однойменна команда приймала донецький Шахтар. Поєдинок завершився безгольовою нічиєю.
Огляд поєдинку
Ліга чемпіонів
1 тур. 18 вересня
1 тур. 18 вересня
Болонья – Шахтар 0:0
Болонья: Скорупськи – Пош, Беукема, Лукумі, Лікоянніс, Фаббіан, Фройлер, Моро, Орсоліні, Кастро, Ндой
Шахтар: Різник – Конопля (Тобіас, 40), Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Криськів, Судаков, Зубков, Бондаренко, Егіналду, Сікан (Невертон, 35)
Наступний матч у Лізі чемпіонів донецький Шахтар проведе 2 жовтня проти італійської Аталанти, а Болонья у той же день навідається у гості до англійського Ліверпуля.