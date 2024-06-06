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Судаков подорожчав майже вдвічі: Transfermarkt оновив ціни гравців УПЛ

Станіслав Лисак — 6 червня, 16:43
Судаков подорожчав майже вдвічі: Transfermarkt оновив ціни гравців УПЛ

Авторитетний портал Transfermarkt оновив вартість гравців Української Прем'єр-ліги. Найбільше додав у ціні півзахисник Шахтаря Георгій Судаков.

Про це йдеться на офіційному сайті порталу.

21-річний півзахисник донецького клубу тепер вартує на 10 млн більше та оцінюється в 35 млн євро, що робить його другим найдорожчим українським футболістом після Олександра Зінченка (38 млн) та Михайла Мудрика (35 млн).

Другу та третю сходинку в рейтингу найкоштовніших гравців УПЛ також займають виконавці з Шахтаря. Микола Матвієнко оцінюється у 18 млн євро, а третє місце ділять Марлон Гомес та Кевін, ціна на яких складає 12 млн. Найбільш цінним футболістом, який не представляє "гірників", є нападник Динамо Владислав Ванат — 10 млн.

Раніше ми повідомляли про оновлення вартості української футболістів у АПЛ. Нагадаємо, що Ілля Забарний обійшов гравців Жирони Артема Довбика та Віктора Циганкова. Найкращий бомбардир Ла Ліги наразі оцінюється в 30 млн євро, а Циганков — 28 млн. Однак трансферні оновлення футболістів Ла Ліги очікуються пізніше.

Чемпіонат України, УПЛ Георгій Судаков Шахтар Донецьк

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