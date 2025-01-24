Русин близький до переходу в титулований хорватський клуб

Український нападник Сандерленда Назарій Русин найближчим часом відправиться в Хорватію, де пройде медогляд перед переходом у Хайдук.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зазначається, що футболіст виступатиме за хорватський колектив на правах оренди, яка триватиме до кінця поточного сезону. В угоді буде передбачена опція викупу.

У поточному сезоні Русин зіграв за клуб з Чемпіоншипу 11 матчів та відзначився одним результативним ударом.

Хайдук 9 разів ставав чемпіоном Хорватії, а також виграв 8 Кубків та 5 Суперкубків Хорватії.

Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що Русин має варіанти продовження кар'єри в ЛНЗ або Металісті 1925, однак сам гравець спростував ці чутки.