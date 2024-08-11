Краснопір: Радий, що зумів відгукнутись на чудову передачу та забити гол

Нападник Руха Ігор Краснопір заявив, що він радий, що зумів відгукнутись на чудову передачу та забити гол у матчі другого туру Української Прем'єр Ліги сезону-2024/25 проти Оболоні.

Його слова передає сайт клубу.

"Сьогодні не все вдавалось на полі і скоріше навіть не виходило грати так, як я хотів. Та я намагався до останнього тримати концентрацію і все ж знайшов свій момент. Дуже радий, що зумів відгукнутись на чудову передачу від Олексія Сича та забити гол. На тренуваннях ми працюємо над такими комбінаціями, покращуємо наш взаємозв’язок.

У моєї мами сьогодні день народження, тому хотілось забити гол. Вітаю її та бажаю всього найкращого! Водночас я не хотів святкувати цей гол, адже поважаю Оболонь, яка дала великий поштовх моїй кар’єрі", — сказав Краснопір .

Зазначимо, що Ігор приєднався до Оболоні у 2019 році. За час свого перебування в клубі, українець провів 50 матчів та забив 10 голів. У 2024 році він покинув команду.

Нагадаємо, львівський Рух обіграв місцеву Оболонь. Матч завершився з рахунком 0:4, Ігор відзначився забитим м'ячем. У третьому турі львівяни зустрінуться з Лівим Берегом, а "пивовари" зіграють проти Ворскли.