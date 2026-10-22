Гюлер підписав новий контракт із Реалом – Романо
Арда Гюлер
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Турецький півзахисник Арда Гюлер підписав новий контракт із Реалом до 2032 року.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
Домовленості сторони досягли у вересні, а документи вже підписані. Наступним кроком має стати оголошення мадридського клубу. Чинна угода гравця з клубом розрахована до січня 2027 року.
21-річний Гюлер приєднався до Реала влітку 2023 року з Фенербахче. За мадридську команду він дебютував у січні 2024-го в кубковому матчі проти Арандіни.
У поточному сезоні Гюлер зіграв за Реал 11 матчів у всіх турнірах: забив 3 голи та віддав 4 асисти, провівши на полі 613 хвилин.
Напередодні повідомлялося, що Реал відвідає церемонію Золотого м'яча після дворічної відсутності.