Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Гюлер підписав новий контракт із Реалом – Романо

Олексій Мурзак — 22 жовтня 2026, 21:23
Гюлер підписав новий контракт із Реалом – Романо
Арда Гюлер
Getty Images

Турецький півзахисник Арда Гюлер підписав новий контракт із Реалом до 2032 року.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Домовленості сторони досягли у вересні, а документи вже підписані. Наступним кроком має стати оголошення мадридського клубу. Чинна угода гравця з клубом розрахована до січня 2027 року.

21-річний Гюлер приєднався до Реала влітку 2023 року з Фенербахче. За мадридську команду він дебютував у січні 2024-го в кубковому матчі проти Арандіни.

У поточному сезоні Гюлер зіграв за Реал 11 матчів у всіх турнірах: забив 3 голи та віддав 4 асисти, провівши на полі 613 хвилин.

Напередодні повідомлялося, що Реал відвідає церемонію Золотого м'яча після дворічної відсутності.

Реал Мадрид Арда Гюлер

Арда Гюлер

Реал погодив новий контракт із талановитим півзахисником
Робитиму все можливе, щоб усі забули про цей турнір: зірка Реала – про провал своєї збірної на ЧС-2026
Реал втратив двох гравців до кінця сезону
Гравці Реала оточили арбітра після завершення матчу з Баварією, Гюлер отримав червону картку
Півзахисник Реала повторив рекорд Ла Ліги, забивши шалений гол ударом зі своєї половини поля

Останні новини