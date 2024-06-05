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Понад 100 млн євро: Манчестер Сіті визначився з першим літнім трансфером

Олександр Булава — 5 червня, 00:33
Понад 100 млн євро: Манчестер Сіті визначився з першим літнім трансфером

Бразильський півзахисник Бруно Гімараес, який виступає в Ньюкаслі, може стати гравцем Манчестер Сіті.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Манчестер Сіті обдумує можливість активувати пункт про викуп гравця за 117 млн євро. Зазначається, що містяни вже контактували з оточенням бразильця.

Гімараес став гравцем Ньюкасла у січні 2022 року. За цей час він відіграв 107 матчів. На його рахунку — 17 голів та 16 асистів.

Раніше повідомлялося, що Кевін де Брейне розглядає можливість продовження кар'єри в Саудівській Аравії.

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