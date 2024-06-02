Куртуа: Ми повинні подякувати Луніну

Бельгійський голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа вважає, що команда повинна подякувати українцю Андрію Луніну за цей переможний сезон в Лізі чемпіонів.

Це він заявив у післяматчевому інтерв'ю.

"Ми повинні подякувати Андрію Луніну за все", — сказав футболіст.

Нагадаємо, у вирішальному матчі "вершкові" впевнено здолали дортмундську Боруссію.

Українець не зміг підготуватися до фінального матчу через грип, тому поєдинок провів на лаві запасних.

Попри це він отримав медаль переможця турніру, яка стала для нього вже другою. Тож Андрій став першим представником України, який вигравав Лігу чемпіонів понад 1 раз.

У цьому розіграші ЛЧ Лунін зіграв 8 поєдинків, пропустив 10 м'ячів та двічі залишав ворота "сухими".