Кочергін отримав серйозну травму та пропустить щонайменше пів року
Владислав Кочергін
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Український півзахисник Ракува Владислав Кочергін отримав важку травму на тренуванні та пропустить чималий строк.
Про це повідомив польський журналіст Каміл Глембоскі.
У футболіста діагностовано розрив хрестоподібних зв'язок коліна. Таким чином, ексгравець Зорі пропустить щонайменше пів року.
29-річний Кочергін став гравцем Ракува у березні 2022 року і за цей час зіграв 133 матчі, в яких забив 25 голів та віддав 13 результативних передач.
Окрім польського колективу та Зорі хавбек виступав також за Дніпро.
На початку весни Кочергін продовжив контракт зі своїм клубом.