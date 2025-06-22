Кочергін отримав серйозну травму та пропустить щонайменше пів року

Український півзахисник Ракува Владислав Кочергін отримав важку травму на тренуванні та пропустить чималий строк.

Про це повідомив польський журналіст Каміл Глембоскі.

У футболіста діагностовано розрив хрестоподібних зв'язок коліна. Таким чином, ексгравець Зорі пропустить щонайменше пів року.

🚨 Niestety. Vladyslav Kochergin zerwał ACL. Historia się powtarza: sezon 23/24 - Ivi Lopez, sezon 24/25 - Srdjan Plavsic, 25/26 - Vladyslav Kochergin. — Kamil Głębocki (@kamilglebocki) June 22, 2025

29-річний Кочергін став гравцем Ракува у березні 2022 року і за цей час зіграв 133 матчі, в яких забив 25 голів та віддав 13 результативних передач.

Окрім польського колективу та Зорі хавбек виступав також за Дніпро.

На початку весни Кочергін продовжив контракт зі своїм клубом.