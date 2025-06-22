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Кочергін отримав серйозну травму та пропустить щонайменше пів року

Володимир Максименко — 22 червня 2025, 22:46
Кочергін отримав серйозну травму та пропустить щонайменше пів року
Владислав Кочергін
Getty Images

Український півзахисник Ракува Владислав Кочергін отримав важку травму на тренуванні та пропустить чималий строк.

Про це повідомив польський журналіст Каміл Глембоскі.

У футболіста діагностовано розрив хрестоподібних зв'язок коліна. Таким чином, ексгравець Зорі пропустить щонайменше пів року.

29-річний Кочергін став гравцем Ракува у березні 2022 року і за цей час зіграв 133 матчі, в яких забив 25 голів та віддав 13 результативних передач.

Окрім польського колективу та Зорі хавбек виступав також за Дніпро.

На початку весни Кочергін продовжив контракт зі своїм клубом.

Ракув травма Владислав Кочергін

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