Захисник ПСЖ повернеться у Фенербахче на умовах повноцінного трансферу

Захисник ПСЖ та збірної Словакії Мілан Шкріньяр повернеться у Фенербахче на умовах повноцінного трансферу.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Очікується, що угоду буде підписано до літа 2029 року, але сума потенційного переходу наразі невідома.

Шкріньяр приєднався до Фенербахче взимку цього року на правах оренди й за цей час зіграв 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив 3 голи та відав 2 результативні передачі.

Портал Transfermarkt оцінює словака у 15 мільйонів євро, а його контракт з ПСЖ розраховано до літа 2028 року. Центрбек протягом кар'єри також грав за Інтер, Жиліну та Сампдорію.

Раніше повідомлялось, що "канарки" включились у боротьбу за хавбека Інтера.