Фенербахче включився у боротьбу за Чалханоглу

Фенербахче розпочав боротьбу за півзахисника міланського Інтера та збірної Туреччини Хакана Чалханоглу.

Про це повідомляє Fanatik.

За їхньою інформацією, президент Фенербахче Алі Коч уже узгодив кандидатуру Чалханоглу з головним тренером команди Жозе Моурінью. Для самого гравця готовий контракт із зарплатою в 6 мільйонів євро на рік.

Інтер вимагає за 31-річного турка 40 мільйонів євро. Раніше Чалханоглу був готовий перейти у Галатасарай, проте трансфер не відбувся тому, що турецький клуб не зумів домовитися з Інтером щодо суми трансферу.

Чалханоглу виступає за Інтер з літа 2021 року. В минулому сезоні на його рахунку 11 голів і 8 асистів у 47 матчах у всіх турнірах. Контракт хавбека діє до літа 2027 року.