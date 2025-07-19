Фенербахче включився у боротьбу за Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
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Фенербахче розпочав боротьбу за півзахисника міланського Інтера та збірної Туреччини Хакана Чалханоглу.
Про це повідомляє Fanatik.
За їхньою інформацією, президент Фенербахче Алі Коч уже узгодив кандидатуру Чалханоглу з головним тренером команди Жозе Моурінью. Для самого гравця готовий контракт із зарплатою в 6 мільйонів євро на рік.
Інтер вимагає за 31-річного турка 40 мільйонів євро. Раніше Чалханоглу був готовий перейти у Галатасарай, проте трансфер не відбувся тому, що турецький клуб не зумів домовитися з Інтером щодо суми трансферу.
Чалханоглу виступає за Інтер з літа 2021 року. В минулому сезоні на його рахунку 11 голів і 8 асистів у 47 матчах у всіх турнірах. Контракт хавбека діє до літа 2027 року.