Піхальонок — про свою мрію: Хочу зіграти в Лізі чемпіонів у футболці Динамо

Новачок Динамо Олександр Піхальонок розповів, що мріє зіграти в Лізі чемпіонів у футболці київського клубу.

Про це він повідомив на ютуб-каналі "біло-синіх".

"Це Динамо Київ. Тут завжди конкуренція на найвищому рівні. Я завжди на своєму шляху проходив через велику конкуренцію. Не тільки в Шахтарі, а й у Дніпрі-1 та навіть в Маріуполі вона була завжди. Тому я готовий до неї і чекаю цього з нетерпінням. Я вже призвичаївся конкорувати, а як без цього у футболі? Ти не будеш прогресувати без конкуренції.

Новий формат Ліги чемпіонів дуже цікавий, Цікаво як він буде проходити. Це щось нове. Ми стартуємо з другого квалафікаційного раунду. Це буде дуже тяжко. Ми з Дніпром-1 того року стартували, і не дуже вдало (посміхається — прим.) Але це моя мрія — зіграти в ЛЧ у футболці Динамо Київ. Сподіваюся, що вона збудеться", — сказав Піхальонок.

Напередодні Олександр підписав з Динамо контракт до 2029 року.

Раніше ми повідомляли, що Піхальонок відмовився переходити у Шахтар, який зробив ту саму пропозицію Дніпру-1, як і київський клуб.